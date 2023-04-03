Директора одеської будівельної компанії судитимуть за ухилення від сплати податків на суму понад ₴8 млн.

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора підприємства з будівництва житлових і нежитлових будівель, підозрюваного в умисному ухиленні від сплати податків у значному розмірі (ч. 3 ст. 212 КК України).

Слідством встановлено, що підприємство, в порушення вимог податкового законодавства, реалізувало квартири громадянам за готівку без відображення у податковій звітності підприємства повного об’єму реалізованої нерухомості, що призвело до ненадходження до бюджету майже 8,7 млн гривень.

За втручання прокуратури під час досудового розслідування державі відшкодовано збитки у повному обсязі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали детективи ТУ БЕБ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури