Директора підприємства «Укроборонпрому» визнали невинуватим у справі про «відкат» на ₴2,44 млн. САП оскаржує

Вищий антикорупційний суд 19 серпня визнав директора державного приладобудівного заводу, яке входить до складу «Укроборонпрому», невинуватим у справі про одержання 2,44 мільйона гривень «відкату».

Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Його обвинувачували за ч. 4 ст. 368 КК України — прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Ця стаття передбачає від 8 до 12 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років та з конфіскацією майна.

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили, що не погоджуються з таким рішенням суду і будуть відстоювати свою позицію в апеляційній інстанції. Зараз уже готується апеляційна скарга.

Більше про справу

За даними слідства, директор держпідприємства безпідставно оплатив постачання товарів військового призначення на користь ТОВ «Оптимумспецдеталь». Фактично постачання не відбувалися, але держпідприємство перерахувало на рахунки компанії ‭понад 4 млн гривень. Після цього фактичний керівник «Оптимумспецдеталі» передав посадовцю «відкат» на понад 2,44 млн гривень.

Крім того, правоохоронці здобули докази, що підозрюваний не вніс до декларації за 2020 рік інформацію про квартиру у Болгарії, яка належить його дружині. Вартість цього майна станом на дату його реєстрації у 2020 році становила близько 1,33 млн грн. // hromadske