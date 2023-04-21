Директорку поліграфічної компанії підозрюють у колаборації з окупантами

Подільською окружною прокуратурою міста Києва за матеріалами ДЗНД СБ України повідомлено про підозру громадянці України за фактом провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що підозрювана, будучи керівником поліграфічного підприємства в АР Крим, після анексії півострову російською федерацією, перереєструвала фірму в т.зв. «Межрайонной инспенкции Федеральной налоговой службы №9 по Республике Крым».

Після початку повномасштабного вторгнення рф підприємство продовжило виготовляти поліграфічну продукцію на тимчасово окупованій території АР Крим, а його очільниця організувала механізм переміщення готової продукції на територію України.

Для цього під час ввезення поліграфічних товарів на митну територію України митним органам надавалася недостовірна інформація щодо фірми-імпортера, а також країни виготовлення товару – у документах країною виробником значилася Сирія.

Надалі продукцію відвантажували в складські приміщення у місті Києві, після чого реалізували на території України.

Кошти, отримані від реалізації товару на території України, підозрювана через підконтрольні підприємства переправляла на тимчасово окуповану територію АР Крим. Також слідством досліджуються причетність вищевказаного поліграфічного підприємства до проведення незаконного референдуму в АР Крим у 2014 році шляхом друкування бюлетенів для голосування.

У межах слідства правоохоронцям вдалося встановити місцезнаходження підозрюваної. Жінка проживала в м. Києві, звідки продовжувала вести свій бізнес. У складських приміщеннях підконтрольних їй фірм проведено обшуки та вилучено продукцію.

За клопотанням прокурора підозрюваній обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Київська міська прокуратура