Екс-арбітра УПЛ сусід поранив з рушниці, чоловік перебуває у комі

Андрій Лисаковський прийшов до своєї матері і був підстрелений з рушниці неадекватним сусідом.

Екс-футболіст, тренер та суддя Андрій Лисаковський був поранений і перебуває у критичному стані, повідомив на своїй сторінці у Фейсбуку Всеволод Непогодін.

За інформацією журналіста, Лисаковський прийшов до своєї матері і був підстрелений з рушниці неадекватним сусідом. Екс-арбітра вже прооперували, нині він перебуває у комі (вирізана селезінка та проведена операція на серці).

Нагадаємо, Лисаковський – вихованець одеського Чорноморця. У еліті дебютував 4 березня 1995 року у складі Миколаєва у матчі проти Вереса. Також встиг пограти за молдовські Тилігул та Агро, російські Газовик-Газпром та Балтику.

З 2002 року розпочав кар’єру арбітра. З 2005-го працював арбітром Другої, з 2009-го – Першої ліг. 13 липня 2013 року дебютував в УПЛ як головний суддя у матчі Таврія – Зоря. // Діло