Екс-генерала СБУ Наумова засуджено в Сербії. Україні не видадуть?

Published

Суд у Сербії присудив ексначальнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрію Наумову рік ув’язнення за відмивання грошей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Екс-генерал СБУ Наумов отримав термін в Сербії

Екс-генерал СБУ Наумов отримав термін в Сербії Фото: ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов (СХЕМИ)

Сьогодні, 29 вересня, суд першої інстанції виніс вирок. За словами адвоката Наумова Мілана Петровича, сторона захисту буде оскаржувати це рішення.

“Ми вважаємо (як сторона захисту, – ред.), що немає абсолютно ніяких підстав для засудження за кримінальний злочин відмивання грошей, тому що ми вважаємо, що підсудний Андрій Наумов не міг вчинити цей кримінальний злочин, особливо на території Сербії”, – заявив Петрович.

Адвокат також наголосив, що наразі також очікується рішення Апеляційного суду Нишу щодо запиту України про екстрадицію у справі Андрія Наумова.

Справа Наумова

Андрій Наумов позбувся посади начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов наприкінці липня 2021 року.

Заарештували Наумова 7 червня минулого року, коли він намагався потрапити з Сербії до Північної Македонії.

В Україні Наумову оголосили дві підозри – “у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем” та у шахрайстві і завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн гривень.

 

Like

Tags:

You may also like...