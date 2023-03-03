Екс-голова та члени правління незаконно вивели з банку понад ₴50 млн.

Слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління Нацполіції в Закарпатській області у співпраці з оперативниками Управління стратегічних розслідувань викрили багатомільйонну аферу з незаконного виведення коштів комерційного банку.

Поліцейські встановили, що злочинну фінансову схему організували тодішній голова правління банку та члени цього правління. Також до вчинення злочину причетні й суб’єкти оціночної діяльності.

Зловмисники кредитувала осіб, а потім завищували ліміт кредиту та самі умови кредитування. Для цього вони залучали вдаваних власників майна та вигодонабувачів.

Станом на тепер слідчі зібрали інформацію щодо 4 таких епізодів. Наймасштабнішим з них є афера, коли банк придбав у підставної особи частку майна за понад 38 мільйонів гривень, а фактична вартість насправді становила всього 8 мільйонів гривень. Тобто ціну було штучно завищено на понад 30 мільйонів.

Загальна ж сума фінансової шкоди від проведення операцій, які наразі викрито правоохоронцями, сягає 50 млн грн.

За зібраними доказами слідчі, за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури, повідомили про підозру 7 фігурантам схеми у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України, тобто Умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене організованою групою осіб. Оцінювачам, які окремо займалися підробкою документів, повідомлено про підозру ще за однією статтею – ч. 2 ст. 358 ККУ.

Відповідно до санкції за скоєне підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до шести років.

Поліція Закарпатської області