Экс-сотрудницу банка уличили в обворовывании клиентов на ₴1,7 млн.

В Черкасской области сообщено о подозрении бывший работнице банка, подозреваемой в том, что снимала в кассе средства с чужих счетов и незаконно завладела 1,7 млн грн.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Черкасской областной прокуратуры.

«… сообщено о подозрении в завладении средствами экс-сотруднице одного из крупнейших банков Украины (ч. 3, ч. 4 ст. 190 УКУ)», — говорится в сообщении.

Установлено, что подозреваемая, пользуясь невнимательностью вкладчиков, не оформляла необходимые документы, а в отдельных случаях подделывала ряд документов. Благодаря этому она в дальнейшем снимала в кассе средства с чужих депозитных счетов или перечисляла их с депозитных на другие счета. Таким образом мошенница завладела более 1,7 млн грн.