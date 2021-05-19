Екскерівнику КП «Муніципальна охорона» повідомлено про підозру за фактом привласнення бюджетних коштів

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру колишньому директору Комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради «Муніципальна охорона» у заволодінні бюджетними коштами, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України.)

За даними слідства, комунальним підприємством «Муніципальна охорона» було проведено процедуру закупівлі послуг з професійного навчання та підвищення кваліфікації охоронників на 300 слухачів. Однак підозрюваний, який перебував на посаді директора КП, з метою заволодіння бюджетними коштами підписав та затвердив акти здачі – прийняття наданих послуг, достеменно знаючи про те, що навчання та підвищення кваліфікації охоронників, фактично не відбувалось, тобто умови договору зі сторони виконавця не виконано.

Як наслідок від замовника в особі КП «Муніципальна охорона» на рахунок приватного товариства перераховано понад 580 тис грн за ненаданні послуги, що підтверджується висновком експертизи.

Наразі вирішується питання щодо відсторонення підозрюваного від займаної на теперішній час посади заступника директора одного із транспортних комунальних підприємств столиці та обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Подільського УП Головного управління Нацполіції у м. Києві. Також вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам злочину.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Київської міської прокуратури