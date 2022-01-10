У Шевченківському районі столиці жінка вбила чоловіка

Під час застілля між подружжям виник конфлікт, у ході якого дружина вдарила чоловіка ножем у груди. На час досудового розслідування затримана перебуватиме під вартою. Фігурантці загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

До чергової частини Шевченківського управління поліції від медиків надійшло повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Володимира Сальського виявили чоловіка з ножовим пораненням. За вказаною адресою негайно прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.

Як розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, на місці події медики констатували смерть чоловіка, а патрульні затримали ймовірну підозрювану:

«Ми з’ясували, що під час застілля між подружжям виник конфлікт. Далі дружина схопила кухонний ніж та вдарила ним чоловіка у груди. Від отриманої травми потерпілий помер до приїзду швидкої медичної допомоги. Місцеву мешканку, 1978 року народження, затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Крім того, з помешкання вилучили ймовірне знаряддя вчинення злочину — ніж зі слідами речовини бурого кольору, який направили на експертизу».

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Фігурантці загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі оголосили затриманій про підозру. На час досудового розслідування вона перебуватиме під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва