Екскерівників Управління держпраці в Хмельницькій області підозрюють а допомозі в уникненні штрафів на ₴1,5 млн.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури колишнім керівнику Управління Держпраці в Хмельницькій області та його першому заступнику повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 367 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, вказані посадовці, діючи всупереч інтересам служби, систематично та умисно не виносили постанови про накладання штрафів на суб’єктів господарювання за порушення вимог трудового законодавства. Протиправні дії підозрюваних дозволили підприємцям, які не оформлювали з працівниками трудових відносин та несвоєчасно виплачували їм заробітну плату, уникнути відповідальності.

Зазначене також унеможливило стягнення з недобросовісних работодавців до державного бюджету коштів у сумі 1, 5 млн грн. у вигляді штрафів.

Досудове слідство триває.

Викрито злочин прокурорами спільно з слідчими СУ ГУНП у м. Києві, за оперативного супроводу СБУ та УЗІСД ГУНП у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура