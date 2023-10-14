Екскомандира бригади тероборони підозрюють у сприянні захопленню майна підприємств у Дніпрі

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора колишньому командиру окремої бригади територіальної оборони повідомлено про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень(ч. 5 ст. 426-1 КК України).

За даними слідства, підозрюваний у березні 2022 року видав незаконний наказ про примусове відчуження під час воєнного стану на користь військової частини нерухомого майна декількох юридичних осіб у м. Дніпро. Це майно розташоване на двох земельних ділянках поблизу р. Дніпро площею 1,3 га.

У подальшому цей наказ став підставою для рейдерського захоплення невстановленими особами добровольчого формування, які не мають жодного відношення до цієї військової частини та представників влади, нерухомого майна, демонтажу та знищення будівель. Далі вони огородили землю з метою будівництва на ній нових об’єктів нерухомості.

Такими неправомірними діями потерпілим завдано 21 млн грн збитків.

Висновком судової військової експертизи підтверджено незаконність наказу та дій командира.

Наразі на земельні ділянки накладено арешт. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань, оперативний супровід – УСР у м. Києві ДСР Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора