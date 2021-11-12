Про це сповістила пресслужба СБУ.
“Слідчі СБУ і ДБР вручили підозру міністру енергетики та вугільної промисловості України, який обіймав цю посаду з 2014 по 2016 рік. Підозра оголошена за статтею ст. 258-3 Кримінального кодексу України ‒ сприяння терористичній групі чи терористичній організації”, — йдеться в повідомленні.
За версією слідства, Демчишин упродовж грудня 2014 – лютого 2015 року видав низку наказів, якими призначив на посади державних підприємств, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях, представників терористичних організацій “ЛНР” та “ДНР”.
Міністр також, стверджують правоохоронці, примушував керівників державної енергогенерувальної компанії укласти кілька угод з представниками “Л/ДНР” щодо постачання вугілля на загальну суму понад 3 млрд грн.
“Внаслідок протиправних дій міністра у розпорядження терористів надійшло понад 200 млн грн. Це призвело до закріплення та подальшого становлення так званих “урядів” терористичних організацій “Л/ДНР” на тимчасово окупованих територіях. На додаток, це призвело до зменшення фінансового навантаження країни-агресора щодо матеріального забезпечення “Л/ДНР”, — заявили в СБУ.
- Віктору Медведчуку, нардепу та одному з лідерів “Опозиційної платформи — За життя” вручили підозру у державній зраді та сприянні терористичній діяльності. Згідно з матеріалами слідства, вищі посадові особи держави, використовуючи вплив на Нацбанк України, створили штучні перешкоди у виконанні контрактів щодо постачання вугілля з ПАР. Це було зроблено заради того, аби розпочалася закупівля вугілля з окупованих територій. Медведчук виступав посередником.
- Народна депутатка з фракції “ЄС” Вікторія Сюмар, яка у 2014 році була заступницею секретаря РНБО, вважає, що силові органи за вказівкою Офісу президента актуалізували “вугільну справу” проти п’ятого президента, лідера “Європейської Солідарності” Петра Порошенка за події 2014 року, щоб прикрити провали нинішнього очільника держави Володимира Зеленського.