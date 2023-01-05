Поліцейські затримала групу зловмисників, які обкрадали автомобілі ужгородців

В ніч з 3 на 4 січня до Ужгородського районного управління поліції надійшло повідомлення про крадіжку речей з автомобіля. Прибувши на місце скоєння злочину оперативники встановили, що невідомі розбили скло на автомобілі «Оpel Combo», який був залишений на парковці місцевого готелю. Після цього зловмисники залізли в салон та привласнили електрозварювальний пристрій, перфоратор та іншу техніку.

Тієї ж ночі в іншій частині Ужгорода стався ще один аналогічний злочин – невідомі відкрили автомобіль «Opel Corsa» та викрали звідти спорядження для дайвінгу.

Співробітники кримінальної поліції провели ряд заходів та встановили, що обидві крадіжки вчинила одна і та ж група зловмисників. Вже ввечері поліція затримала підозрюваних при спробі виїхати з міста на власному автомобілі «SEAT».

Фігурантами справи є два ужгородці віком 42 та 52 роки і 36-річний мешканець селища Великий Березний. Усіх трьох в порядку статті 208 КПК України наразі поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Крадені речі у затриманих поліцейські вилучили та найближчим часом повернуть потерпілим.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Кожному з членів цієї групи загрожує до восьми років позбавлення волі. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області