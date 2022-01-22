Житель Днепра, систематически оскорблявший жену, заработал год отсидки

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В Днепре мужчина получил год тюремного заключения за систематические оскорбления бывшей жены.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на Реестр судебных решений.

Иллюстративное фото

Мужчина, проживающий вместе со своей бывшей женой и ребенком неоднократно демонстрировал неадекватное поведение по отношению к супруге. Так, 21 марта прошлого года, горожанин устроил скандал в супермаркете по улице Калиновой. Мужчина начал кричать на женщину, оскорблять и угрожать физической расправой при посторонних. Тогда экс-супруга вызвала на место полицейских и мужчину оштрафовали на 340 гривен.

Однако мужчина урок не усвоил, и в октябре обрушил свой гнев на женщину дома. Горожанка не стерпела и снова вызвала полицию, нарушителя вновь оштрафовали – на этот раз на 510 гривен. Через две недели история повторилась и днепрянин снова получил штраф. Но продолжил жить с женщиной.

Когда горожанка обратилась в полицию в четвертый раз в ноябре, дело штрафом не закончилось – мужчину арестовали. В суде стали на защиту пострадавшей. Психологи подтвердили, что обвиняемый нанес урон психологическому здоровью женщины. Мужчину приговорили мужчину к году лишения свободы.

Стоит отметить, что обвиняемый вину признал, однако заявил, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Также он рассказал, что женщина тоже провоцировала конфликты, но он не обращался в полицию. У мужчины есть 30 дней, чтобы подать апелляцию.

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