Житель Днепра, систематически оскорблявший жену, заработал год отсидки

В Днепре мужчина получил год тюремного заключения за систематические оскорбления бывшей жены.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на Реестр судебных решений.

Мужчина, проживающий вместе со своей бывшей женой и ребенком неоднократно демонстрировал неадекватное поведение по отношению к супруге. Так, 21 марта прошлого года, горожанин устроил скандал в супермаркете по улице Калиновой. Мужчина начал кричать на женщину, оскорблять и угрожать физической расправой при посторонних. Тогда экс-супруга вызвала на место полицейских и мужчину оштрафовали на 340 гривен.

Однако мужчина урок не усвоил, и в октябре обрушил свой гнев на женщину дома. Горожанка не стерпела и снова вызвала полицию, нарушителя вновь оштрафовали – на этот раз на 510 гривен. Через две недели история повторилась и днепрянин снова получил штраф. Но продолжил жить с женщиной.

Когда горожанка обратилась в полицию в четвертый раз в ноябре, дело штрафом не закончилось – мужчину арестовали. В суде стали на защиту пострадавшей. Психологи подтвердили, что обвиняемый нанес урон психологическому здоровью женщины. Мужчину приговорили мужчину к году лишения свободы.

Стоит отметить, что обвиняемый вину признал, однако заявил, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Также он рассказал, что женщина тоже провоцировала конфликты, но он не обращался в полицию. У мужчины есть 30 дней, чтобы подать апелляцию.