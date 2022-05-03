Екснардепа Царьова засудили до 12 років в’язниці

Шевченківський райсуд Києва оголосив вирок колишньому народному депутату України та кандидату в президенти Олегу Царьову.

Про це повідомляє «Судовий репортер».

Політика взнали винним за ч. 2 ст. 110 та ч. 3 ст. 109 КК України, тобто у публічних закликах до умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, а також у публічних закликах до насильницької зміни та повалення конституційного ладу з використанням засобів масової інформації.

Ще у квітні 2014-го прокуратура Києва зареєструвала це кримінальне провадження щодо посягання нардепом на територіальну цілісність країни. Тоді Царьов відкрито підтримав «Донецьку народну республіку» і висловлював намір очолити сепаратистів.

«Така реакція прокуратури пов’язана з публічними виступами Царьова під час масових заходів, а також у засобах масової інформації, у яких він закликав до роз’єднання країни, посягав на територіальну цілісність держави та висловлював сепаратистські наміри», — пояснювали у відомстві.

Шевченківський суд Києва розглядав цю справу з 2016 року і заочно, оскільки колишній нардеп втік за межі країни і перебував у розшуку.

Тільки в березні 2022-го, після початку війни, Царьов показався у Київській області. Як повідомив журналіст Денис Казанський, політик прибув разом із російською армією, прикриваючись необхідністю доставити “гуманітарний вантаж”.

Царьову повідомили ще одну підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційній діяльності.

Це сталося після того, як Царьов звернувся до мера Кривого Рогу Олександра Вілкула і запропонував йому здати місто російським окупантам.

За даними слідства, народний депутат IV-VII скликань Верховної Ради України неодноразово публікував у власному Telegram-каналі заклики до зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Ці заклики призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, а також до підтримки рішень і дій держави-агресора, її збройних формувань та до співпраці з ними.

За скоєння таких злочинів у період воєнного стану Царьову може загрожувати довічне позбавлення волі.