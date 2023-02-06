Експоліцейський передавав російським спецслужбам персональні дані співробітників Служби безпеки України

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього співробітника МВС України за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, з березня по серпень 2022 року експоліцейський для представників спецслужби держави-окупанта збирав та передавав інформацію щодо соціально-політичної обстановки в Україні та сил правопорядку та безпеки України.

Так, колишній правоохоронець збирав відомості щодо співробітників Служби Безпеки України в якості потенційних джерел інформації та з метою створення у подальшому інформаторської мережі російських спецслужб на території України. Зокрема, він передавав персональні дані колишніх та діючих працівників СБУ: прізвища, дати народження; місця реєстрації (проживання); номера мобільних телефонів; дані щодо родин; фотографії; місця служб, посади і лінії роботи; характеризуючі дані.

Отримані відомості спецслужби держави-агресора намагались використовувати для розвідувально-підривної діяльності проти України.

Наразі за клопотанням прокурора обвинувачений перебуває під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Одеській області за оперативного супроводу співробітників ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури