Експоліціянт з Вовчанська «зливав» окупантам адреси учасників АТО та погрожував мирним жителям доставити їх до катівні
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру вже колишньому поліцейському за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
За даними слідства, у квітні минулого року підозрюваний, обіймаючи на той момент посаду водія чергової частини відділу поліції №1 Чугуївського РУП ГУНП в області, зрадив присязі та добровільно пішов на співпрацю з ворогом.
Зрадник обійняв посаду «полицейского патрульной службы» у незаконно створеному відділі поліції у м. Вовчанськ. Аби виглядати як «русский правоохранитель», він носив військову форму з російським триколором та георгіївською стрічкою.
Правоохоронець-зрадник проводив патрулювання у місті разом з військовими рф, як у складі пішого патруля, так і на автомобілі «УАЗ ПАТРИОТ» з російським номерним знаком. Здійснюючи патрулювання у комендантську годину, він погрожував мирним жителями, що у разі порушення ними комендантського часу їх буде доставлено до катівні.
Також він ніс добові чергування у підвальних приміщеннях прокуратури, де окупаційною владою рф була створена катівня, у якій утримували проукраїнські налаштованих мешканців міста.
Крім того, чоловік «зливав» військовим зс рф місця мешкання учасників АТО, а також співробітників поліції, у яких залишилась табельна вогнепальна зброя.
Згодом він навіть встиг отримати нову посаду в окупантів та став вже «полицейским (водителем) отделения №2 отдельного взвода патрульно-постовой службы отделения полиции №3 (дислокация г. Волчанск) Военно-гражданской администрации Харьковской области».
Підозрюваного звільнено з органів Національної поліції України. Вирішується питання щодо оголошення його у розшук. Чоловік переховується від слідства на території рф.
Досудове розслідування проводять слідчі другого СВ ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Харківська обласна прокуратураTweet