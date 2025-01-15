Експосадовців КП «Київпастранс» підозрюють у заволодінні бюджетними коштами під час закупівлі шин

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними грошима під час закупівлі автомобільних шин колишнім директору з виробництва та начальнику одного з відділів КП «Київпастранс» (ч. 5 ст. 191 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2022 році вказані посадовці комунального підприємства під час проведення закупівлі шин створили штучні дискримінаційні умови тендеру, внаслідок чого придбали шини у завчасно визначених підприємців за завищеними цінами.

Наразі, відповідно до висновків експертів, сума збитків внаслідок такої закупівлі складає понад 7 мільйонів гривень. Тривають інші комплексні експертизи.

Пресслужба Київської міської прокуратури