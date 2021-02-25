Експосадовця Фонду гарантування вкладів судитимуть за розтрату ₴19 млн. активів банку ПАТ «АКБ Капітал»

Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно колишнього уповноваженого Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за фактом розтрати активів банку ПАТ «АКБ Капітал» шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах (ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

За даними слідства, перебуваючи на посаді Уповноваженої особи Фонду по ліквідації ПАТ «АКБ Капітал» та достеменно знаючи про наявну заборгованість перед банком у кредиторів, колишній посадовець безпідставно підтверджував відсутність такої заборгованості у окремих позичальників.

В результаті таких дій з ряду об’єктів заставного майна (житлової та комерційної нерухомості) були незаконно зняті обтяження та заборона на відчуження, що у подальшому призвело до фактичної втрати цих активів для банку.

Висновками судово-економічних експертиз підтверджено збитки державі в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на суму понад 19 млн гривень.

Обвинувальний акт направлено на розгляд до Шевченківського районного суду міста Києва.

Санкція статті передбачає покарання від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Слідчі дії проводилися слідчими СУГУ НП в м. Києві за оперативного супроводження СБУ і сприяння Фонду гарантування вкладів фізичних осіб під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура