Експрацівнику СБУ повідомлено про підозру у держзраді, дезертирстві та участі в терористичній організації

Працівники ДБР у взаємодії з ДКР СБУ заочно повідомили про підозру колишньому співробітнику Управління Служби безпеки України у Луганській області, який зрадив державі та працює на окупаційну владу Луганщини.

У 2014 році після захоплення частини Луганської області незаконними збройними формуваннями на той час чинний співробітник СБУ виїхав з окупованої території. Однак невдовзі повернувся та почав працювати на самопроголошену владу в ОРДЛО.

Трохи згодом його призначили на посаду начальника оперативно-технічного відділу так званого Міністерства державної безпеки «ЛНР».

Він організовував та проводив заходи зі збору інформації про полонених так званої ЛНР, у тому числі стосовно військовослужбовців ЗСУ, Національної гвардії України, працівників СБУ тощо.

Наразі колишньому правоохоронцю заочно повідомлено про підозру в:

дезертирстві (ч. 1 ст. 408 КК України);

участі у діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України);

державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Луганська спеціалізована прокуратура

у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил, оперативний супровід – СБУ.

ДБР