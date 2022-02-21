Експрокурора за корупцію засудили до 4 років позбавлення волі

Кіровський районний суд міста Кропивницького визнав колишнього працівника прокуратури винним у зловживанні впливом.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 3 лютого.

Обвинувачений працював на посаді начальника Олександрівського відділу місцевої прокуратури.

У 2019 році місцева поліція розслідувала два кримінальні провадження: щодо зберігання наркотиків з метою збуту в місця позбавлення волі, а друге щодо зберігання без мети збуту.

У жінки, яка прийшла на побачення у виправний центр, вилучили пакет з білим порошком і вона попросила знайому дізнатися про хід та результати розслідування.

У прокурора начебто виник намір отримати хабар за вплив на слідчу, щоб та не притягувала жінку до відповідальності і закрила провадження за відсутністю складу злочину. Зустрівшись із подругою фігурантки справи, прокурор посадив її у службову машину та вивіз у лісосмугу, де озвучив свої вимоги. А саме, що завдяки впливу на слідчу зніме всі звинувачення та сприятиме в закритті справи за умови передачі 2000 доларів.

Прокурор зателефонував слідчій і дізнався, що кримінальне провадження щодо зберігання без мети збуту закриють, а щодо зберігання наркотиків з метою збуту передаватимуть у суд.

Начальнику відділу прокуратури вдалося переконати слідчу, що друге провадження треба перекваліфікувати і також закрити за відсутністю складу злочину. При цьому він повідомив, що таке рішення погоджено із заступником керівника Знам’янської місцевої прокуратури Кіровоградської області. Слідча, нібито не будучи обізнаною про злочинні наміри, погодилась і закрила справу.

Після цього прокурор зустрівся із громадянкою і віддав їй постанову про закриття справи, отримавши натомість 2000 доларів. Далі він був викритий на гарячому, оскільки жінка попередньо звернулася у правоохоронні органи.

У суді колишній прокурор вину не визнав. Він розповідав, що заявниця просила його підшукати реабілітаційний центр для її наркозалежної подруги і потім хотіла передати аванс для сплати за лікування там, але він гроші не взяв і радив скористатися терміналом.

У подальшому прокурор нібито сам запідозрив, що його провокуватимуть на хабар і спробував задокументувати громадянку.

Як розповідав обвинувачений, у день затримання заявниця почала писати йому в месенджері, що має намір зустрітись, бо дещо для має для нього від батьків своєї подруги. У цей час він був вдома через погане самопочуття і відчував різкий біль у животі, вживав знеболювальне та хотів звернутись до лікарні. Перебуваючи вдома, з метою фіксації можливого злочину, прокурор начебто власноруч склав рапорт і передав його колезі й просив зареєструвати, кажучи, що сам їде до лікарні. У прокурора діагностували хронічний панкреатит, при якому рекомендовано госпіталізацію. У цей час заявниця продовжувала писати йому.

Прокурор, незважаючи на погане самопочуття, покинув медзаклад. По телефону він попросив слідчу виготовити постанову про закриття провадження та винести йому на вулицю, оскільки через біль у животі він не може вийти з машини. Отримавши постанову і увімкнувши відеореєстратор в автомобілі, прокурор вирушив документувати хабар. Жінка сіла в машину, отримала постанову і зацікавилась його бардачком, відкрила його, як він думав, шукаючи серветки, та щось туди поклала.

Усвідомлюючи, що стосовно нього може бути вчинено злочин та не маючи засобів для самостійного затримання хабародавиці прокурор, за його поясненнями, прийняв рішення про її ізоляцію на час проведення невідкладних слідчих дій. З цією метою він повідомив громадянці що з Олександрії до Кропивницького її доставлять співробітники поліції. Прокурор зателефонував в.о. начальника Олександрівського відділу поліції та попросив відправити наряд патрульних до стаціонарного посту ДАІ. Через кілька хвилин на місце прибув наряд і співробітникам поліції він голосно повідомив, що цій жінці необхідно відшукати попутний автомобіль до Кропивницького. Зіславшись на невідкладну зустріч він поїхав і за мостом відкрив бардачок та виявив там кілька згортків доларових банкнот. Після цього прокурор зателефонував слідчій, на яку впливав для закриття справи, та наказав їй негайно вийти до входу відділення поліції. Як пояснював обвинувачений, він мусив зателефонувати саме цій слідчій, оскільки начальник відділу поліції був у відпустці, а його перший заступник — у відрядженні.

Прокурор сподівався, що його знайома слідча складе протокол огляду авто, в ході якого вилучить доларові банкноти та за участю співробітників карного розшуку жінку, яка давала гроші, затримають на стаціонарному посту ДАІ. Але коли слідча підійшла до його авто, він встиг тільки продемонструвати їй доларові банкноти, а далі автомобіль було заблоковано, і почалось затримання та обшук автомобіля іншими слідчими.

Захист намагався довести, що жінка є професійним «хабародавцем». І нібито виключно саме вона була ініціатором зустрічей, дзвонила прокурору і схиляла до злочину. Обвинувачений розповів, що заявниця щодня писала йому в месенджерах, цікавилась його особистим життям, надсилала фото інтимного характеру, неодноразово пропонувала зустріч у неї вдома для інтимних стосунків і загалом намагалась завоювати довіру та створити атмосферу дружніх та близьких стосунків.

На підтвердження провокації надали копію ухвали суду від 11.10.2021 про звільнення цієї жінки від кримінальної відповідальності за пропозицію хабара секретарю сільради. Дійсно, суд за клопотанням прокурора звільняв громадянку від відповідальності, оскільки вона попередньо сама подала заяву в поліцію про вимагання хабара секретарем сільради і сприяла розкриттю злочину. Секретар сільради подав заяву в СБУ про пропозицію йому хабара на тиждень пізніше.

Оцінюючи доводи сторони захисту суд вважає, що злочин було вчинено завдяки ініціативній поведінці обвинуваченого, поведінка заявниці носила загалом пасивний характер. Саме обвинувачений повідомив жінці номер свого мобільного телефону та згодом запропонував зустрітися.

Сторона захисту надала інформацію, що жінка зверталась до правоохоронних органів з іншими заявами про вчинення злочину. Поряд з цим, суд не вбачає достовірних свідчень, що в цій справі заявниця з самого початку діяла під контролем правоохоронних органів.

Громадянка у своїх показаннях підтверджувала факт численних звернень до правоохоронних органів з заявами про вимагання хабарів, та пояснювала це своєю активною громадянською позицією, коли в неї «просять гроші».

Суд вважає, що до моменту, коли жінка вперше безпосередньо поцікавилася у можливістю позитивного вирішення питання за надання неправомірної вигоди у прокурора вже самостійно сформувався умисел на вчинення злочину, про що свідчить те, що він не припинив подальше спілкування з цією громадянкою.

Обвинувачений є прокурором з 2011 року, що вказує на його досвід та обізнаність із тим, як повідомляти про злочин і діяти в разі пропозиції неправомірної вигоди. Саме, що він повинен був відмовитися від неї, натомість продовжив спілкування та отримав гроші. Суд не вбачає у діях обвинуваченого мотиву, спрямованого на викриття в рамках діючого кримінального процесуального закону. На думку суду, передача рапорту не свідчить про намір викрити хабародавця, а є діями, спрямованими на забезпечення собі алібі під час вчинення злочину.

Колишнього прокурора засудили до 4 років ув’язнення із забороною обіймати посади в судах, правоохоронних органах і адвокатурі на 2 роки.