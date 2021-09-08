Несплата ₴9 млн. податків – підозрюють підрядника будівництва Подільського мосту

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури директору приватного підприємства повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

За даними слідства, службові особи товариства, яке упродовж 2020 року на замовлення генпідрядника здійснювало роботи з будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві, відобразило у бухгалтерській та податковій звітності фінансово-господарські операції з підприємствами з ознаками фіктивності, начебто залученими до виконання субпідрядних робіт. Такі дії дозволили товариству ухилитися від сплати податків на суму понад 9 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими СУ фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора