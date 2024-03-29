Ексректор вишу розтратив чверть мільйона на зарплату знайомій «мертвій душі»

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру ексректору закладу вищої освіти за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно (ч. 3 ст. 191 КК України), та за фактом службового підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, з листопада 2019 року до кінця 2021 року діючий ректор одного з харківських вишів організував «схему». Він працевлаштував до себе на роботу свою знайому.

Вони «вирішили», що жінка взагалі не буде відвідувати нове робоче місце. При цьому їй буде нараховуватись трудовий стаж та щомісячно виплачуватись заробітня плата.

За два роки «працівниця» незаконно отримала майже 250 тисяч гривень зарплати.

Ректор безпідставно підписував документи на отримання заробітної плати знайомій.

Крім того, посадовець взагалі не мав права працевлаштовувати жінку на посаду, тому що вона не надала жодних документів, які підтверджують у неї наявність вищої освіти.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідство триває.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — 7-ме управління (з обслуговування Харківської області) ДСР Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура