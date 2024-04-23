Ексректора Таврійського Національного університету підозрюють у розтраті понад ₴840 тисяч державних коштів

З метою незаконного збагачення посадовець на базі університету створив три навчальні інститути, у яких жодних наукових досліджень та освітня діяльність не проводились. Разом з тим виплачувалась заробітна плата трьом директорам зазначених освітніх закладів, а також чотирьом працівникам освітньої установи, які фактично на роботу не з’являлись.

У ході реалізації оперативної інформації слідчі Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури спільно із співробітниками Служби безпеки України викрили колишнього ректора Таврійського Національного університету у розтраті державних коштів.

Як розповів старший слідчий Шевченківського управління поліції Михайло Тютюнник, колишній виконувач обов’язків ректора національного університету, використовуючи своє службове становище, в період часу з 2017 по 2021 розтратив 842 тисячі гривень державних коштів:

«Ми встановили, що ректор на базі університету створив три навчально-наукових інститути, в які призначив директорів. Останнім виплачувалась заробітна плата, при тому що освітня діяльність та наукові дослідження у новостворених інститутах не проводилась. Крім того, ми з’ясували, що чотирьом призначеним посадовцем працівникам – секретарю юридичного відділу, літературному редактору, провідному фахівцю та адміністратору системи обчислювального центру систематично виплачувалась заробітна плата, при відсутності останніх на роботі».

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. За скоєний злочин йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва