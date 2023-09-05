Ексспівробітницю податкової виправдали від хабара, визнавши порушення підслідності і провокацію

Біляївський районний суд Одеської області визнав колишню співробітницю податкової інспекції невинуватою в одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 30 серпня.

Жінка працювала начальником відділу стягнення та роботи з безхазяйним майном території обслуговування Роздільнянської ОДПІ управління погашення боргу ГУ ДФС в Одеській області.

У квітні 2018-го до неї звернувся власник та керівник охоронної фірми ПП «Предатор» з метою отримання довідки про відсутність заборгованості з податків для використання її при участі у тендері.

У розмові чиновниця нібито сказала, що підприємець повинен їй заплатити по 500 гривень за кожну довідку. І в подальшому, за версією слідства, отримала 1000 гривень і через півтора тижні ще 1500 і була викрита.

У судовому засіданні жінка винною себе не визнала. Обвинувачена пояснила, що директор ПП «Предатор» зателефонував їй і сказав, що приїхав за довідками, які замовляв. Вона вийшла на перший поверх до нього, видала довідки і він поставив свій підпис у журналі видачі та пішов. Вона повернулась у свій робочий кабінет, куди одразу зайшли працівники правоохоронних органів і почали обшук. Кошти, виявлені у робочому кабінеті, підприємець міг покласти в журнал разом з паперами. На відезаписі видно, що громадянин, підписавшись, справді поклав гроші між документами.

Обвинувачена стверджувала, що раніше грошей від цього чоловіка не отримувала. Натомість заявник вів себе наполегливо, був ініціатором дзвінків, зустрічей, хоча вона неодноразово пояснювала, що ці довідки можна сформувати в електронному кабінеті і роздрукувати, але він говорив, що йому треба отримати довідки саме у відділенні, в паперовому вигляді.

Ухвалюючи виправдувальний вирок, суд передусім встановив порушення підслідності.

18 листопада 2017 року слідчий Прокуратури Одеської області зареєстрував кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем керівництвом Роздільнянської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області в інтересах субʼєктів господарювання, які перебувають на обліку у вказаній ОДПІ (ч.2 ст. 364 КК).

Підставою став рапорт оперуповноваженого з управління внутрішньої безпеки ДФС в Одеській області, що посадовці Роздільнянської ОДПІ, зловживаючи владою та своїм службовим становищем, протягом тривалого часу отримують неправомірну вигоду від ТОВ «Агродрайв» за не доведення його до опрацювання як ризикового.

Начальник 1 слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області доручив досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні слідчому з ОВС 1 слідчого відділу прокуратури Одеської області.

19 листопада 2017-го органи прокуратури втратили повноваження проводити слідство.

18.04.2018 року прокурор Прокуратури Одеської області вніс до реєстру відомості про кримінальне правопорушення за фактом вимагання грошових коштів службовими особами ГУ ДФС України в Одеській області (за ч. 3 ст. 368 КК).

Після цього прокурор обʼєднав нове кримінальне провадження із попереднім. Рішення мотивував тим, що слідство ведеться стосовно отих осіб. Однак суд вважає, що прокурор не мав повноважень обʼєднувати нове провадження зі старим. Крім того, у рапорті, що був підставою для реєстрації першого кримінального провадження, обвинувачена не фігурує

Обʼєднавши провадження, прокурор проведення досудового розслідування певному органу не доручив, ні група слідчих, ні група прокурорів не були визначені.

На час внесення відомостей у ЄРДР слідчі органи прокуратури вже не мали повноважень проводити досудове розслідування кримінальних проваджень, підслідних Державному бюро розслідувань, а слідчі органи ДБР ще не розпочали свою діяльність. Це не давало автоматично права слідчим проводити досудове розслідування. Прокурор мав винести постанову про доручення досудового розслідування певному органу, але не зробив цього.

Суд визнав зібрані докази недопустимими і відмовився їх враховувати.

Передача першого траншу хабара в сумі 1000 гривень виявилась узагалі не задокументованою і про неї відомо тільки зі слів заявника. Ці гроші не вилучалися і їх місцезнаходження невідоме.

Обвинувачена та її захисник протягом всього судового розгляду стверджували про провокацію. Суд визнав ці доводи обґрунтованими.

Основним видом діяльності підприємства «Предатор» є діяльність приватних охоронних служб. Разом з тим, у компанії немає працівників.

ПП «Предатор», згідно з податковим обліком, фактично не вело підприємницьку діяльність, не отримувало доходи.

Заявник придбав підприємство «Предатор» за два місяці до подій цієї справи, став директором, але без права підпису. Через два тижні після затримання обвинуваченої компанію переоформили на попереднього власника.

Спілкуючись із податківкою, підприємець відмовлявся від варіанту самостійно сформувати довідку через електронний кабінет. Він наполягав на тому, що довідки йому треба отримати особисто і в паперовому вигляді, нібито для участі в якомусь тендері. Але в судовому засіданні свідок не зміг пояснити, про який тендер ідеться. Оригінали отриманих довідок залишися у матеріалах кримінальної справи, тобто підприємець ними не скористався.

Крім того, із записів НСРД вбачається, що заявник проявляв занадто високу активність, завжди телефонував обвинуваченій сам, а не навпаки. Натомість із розмов не помітно, що чиновниця вимагає неправомірну вигоду чи створює будь-які перешкоди в діяльності заявника. Навпаки обвинувачена говорила про те, що такі довідки підприємець може сформувати самостійно через електронний кабінет, але той відмовлявся.

Жінку виправдали за недоведеністю в її діях складу злочину. Обвинуваченій загрожувало від 5 до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна.