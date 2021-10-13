Фальсифікація ПЛР-тестів – викрито незаконну діяльність працівників турагентства та медичної лабораторії

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова викрито працівників туристичного агентства та медичної лабораторії за фактом шахрайства, вчиненого у великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Руслан Скуратович, досудовим розслідуванням встановлено, що працівники туристичного агентства пропонували своїм клієнтам придбати ПЛР-тести про негативний результат на COVID-19 для швидкого та безперешкодного перетину кордону, а також для ухилення від обов’язкової 14-денної самоізоляції після в’їзду в Україну. Після цього клієнти перерахували гроші на картку працівників туристичного агентства та відправляли фото закордонного паспорту. Потім вказані документи надсилались до медичної лабораторії, де виписувались фальсифіковані ПЛР-тести та вносилась недостовірна інформація у медичну систему ЕСОЗ, з якої потрапляла у додаток «Вдома».



За попередніми підрахунками на місяць виготовлялось близько 600 підроблених медичних документів.

У ході проведених обшуків за адресою медичної лабораторії, в офісі туристичного агентства та за місцями проживання працівників, виявлено та вилучено сфальсифіковані довідки про результати ПЛР-тестів, комп’ютерну техніку, чорнові записи.

Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру вказаним особам.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділу Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління СБ України в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури