Фейки об Украине и псевдоминирование: на Львовщине разоблачили «ботоферму»

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Во Львовской области прекратили деятельность «ботофермы». Ее деятельность контролировалась из России.

Об этом сообщает управление Службы безопасности Украины во Львовской области.

Фейки об Украине и псевдоминирования: во Львовской области разоблачили "ботоферму"

Фото: изъятие SIM-карточек при обыске (ssu.gov.ua)

По данным следствия, несколько жителей региона устроили работу «ботоферм», которые обеспечивали возможность удаленной регистрации учетных записей на различных интернет-ресурсах и соцсетях через российскую платформу. Используя SIM-карточки украинских и российских операторов, злоумышленники создавали виртуальные анонимные аккаунты, через которые распространяли недостоверную информацию о ситуации в Украине. Целью публикации фейков были создание панического настроения в обществе и дискредитация украинской власти.

Также организаторы «ботоферм» осуществляли псевдоминирование объектов инфраструктуры региона.

В ходе обысков по адресам нахождения специального оборудования изъяли компьютерную технику и почти 900 идентификаторов SIM-карточек мобильной связи. Досудебное следствие продолжается. // РБК-Украина

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