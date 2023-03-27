Фейковий прикордонник намагався переправити ухилянтів через кордон

За свої “послуги” чоловік отримав 6 тисяч доларів.

Житель Буковини замаскувався під прикордонника і намагався переправити військовозобов’язаних через кордон, але був викритий. Це не перша викрита спроба втечі ухилянтів до Румунії, минулого місяця група чоловіків намагалася втекти на надувному матраці.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, житель прикордоння налагодив незаконну схему заробітку з переправленням чоловіків призовного віку поза пунктами пропуску через держкордон. За 6 тисяч доларів він організував для двох чоловіків виїзд до Румунії.

“Разом зі спільником, особу якого слідство встановлює, забезпечив їхній трансфер до лінії розмежування держкордону, надалі особисто супроводжував осіб до обраного місця перетину”, – повідомили у прокуратурі.

Як прикриття чоловік використовував форму прикордонника із відповідними розпізнавальними знаками ДПСУ.

“Його викрили прикордонники поблизу огорожі на кордоні з Румунією, де підозрюваний консультував чоловіків, як потрапити на іншу сторону кордону”, – повідомили у прокуратурі.

Громадянину повідомлено про підозру за фактом організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України (ч.3 ст.332 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. // УНІАН