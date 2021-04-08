Фігуранта афери з військовими землями у Брюховичах відправили під домашній арешт

24 вересня 2020 року у тоді ще селищного голови Брюхович Володимира Доманського правохоронні органи провели обшук.

Як писало тоді “Діло”, причиною таких дій є продаж іноземцю двох земельних ділянок, що раніше були незаконно відчужені у Міноборони України.

Як повідомляли джерела, незаконне відчуження відбулось за сприяння посадовців Держгеокадастру, селищної ради Брюхович, Квартирно-експлуатаційного відділу міста Львова.

Згідно оприлюдненої 15 березня судової ухвали, одного з інженерів КЕВ взяли під цілодобовий домашній арешт терміном на 2 місяці – з 10 березня 2021 року по 10 травня 2021 року включно.

“…підозрюється у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе та інших фізичних осіб використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України”, – йдеться також в ухвалі Шевченківського районного суду.

До слова, цей же суддя Кавацюк продовжив 10 березня строк досудового розслідування кримінального провадження.

Як раніше писало “Діло”, мова йде про велику ділянку – 141,1 га посеред лісового масиву, яка належить Міноборони. Однак, у свій час дивним чином нею почали розпоряджатись у селищній раді. Згідно слідства, ще у 2011 році “службовими особами КЕВ м. Львова спільно з службовими особами БСР, за безпосередньої участі інженера КЕВ погоджено межі земельної ділянки артскладів та складено акт прийому-передачі межових знаків на зберігання КЕВ м. Львова”. Тобто, місцева влада змінювала межі земельної ділянки та по частинках забирала землю військових собі. // “Діло”