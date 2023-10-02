Фінансував бойовиків фейкової «днр» з доходів, отриманих в Україні – громадянину РФ повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру громадянину російської федерації за фактом фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України (ч. 1 ст. 110-2 КК України).

Підозрюваний – громадянин російської федерації, який до грудня 2021 року проживав та здійснював підприємницьку діяльність на території України.

Переїхавши до рф, чоловік продовжив керувати бізнесом в Україні через довірених осіб, а після початку повномасштабного вторгнення почав надавати допомогу окупаційним силам.

Зокрема, за кошти, отримані від підприємницької діяльності в Україні, підозрюваний придбав та передав військову амуніцію та технічні засоби на потреби однієї з військових частин так званої «днр», що розташована на тимчасово окупованій території Донецької області в м. Горлівка.

Крім того, особисто прибувши до окупованої Горлівки, чоловік передав військовослужбовцям вказаної військової частини закуплені ним безпілотники, бронежилети, каски, а також іншу амуніцію та обладнання.

Загалом з кінця лютого 2022 року по липень 2022 року підозрюваний витратив на матеріальне забезпечення ворожої армії понад 750 тис. гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Пресслужба Київської міської прокуратури