Фіскали перевіряють Шарія, йому загрожує тюремний термін

Державна фіскальна служба України розпочала перевірку проти проросійського блогера Анатолія Шарія. Усе через імовірне внесення недостовірних відомостей, коли реєстрував статус фізичної особи – підприємця.

Державна фіскальна служба України відкрила провадження стосовно ймовірного внесення Анатолієм Шарієм неправдивих відомостей при реєстрації ФОПу. Попри те, що блогер виїхав з України ще в 2012-му, місцем проживання при реєстрації ФОПу у 2020-му був вказаний Київ.

Про це йдеться у повідомленні про початок досудового розслідування – у відповідь на звернення юристів “Тисни” (Bihus.Info).

Згідно з даними держреєстру, 16 березня 2020 року було зареєстровано фізичну особу-підприємця Шарія Анатолія Анатолійовича та вказано місце проживання: 04212, м. Київ, вул. Малиновського, буд. 3-А, кв. 162.

Водночас, згідно з постановою Верховного суду від 14.07.2020, встановлено, що Анатолій Шарій виїхав за межі України 24 січня 2012 року та після цього на територію України не в`їжджав. Це може свідчити, що Шарій чи інша уповноважена особа внесли в документи, які подаються для проведення державної реєстрації ФОП, завідомо неправдиві відомості щодо місця проживання.

З цією інформацією юристи проекту “Тисни” (Bihus.Info) звернулись до Державної фіскальної служби України, внаслідок чого було розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 205-1 Кримінального кодексу України.

Такі незаконні дії караються штрафом від п’яти тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років. // Діло