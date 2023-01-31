Покарання за мародерство: прокурори довели вину чоловіка

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним мешканця смт Коротич у вчиненні крадіжок в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України). Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що у вересні 2022 року, під час дії воєнного стану чоловік, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за крадіжки, знову вчинив низку аналогічних злочинів.

Зловмисник проникав на територію домоловолодінь в смт Коротич Харківського району та викрадав звідти майно. Переважно здобиччю крадія ставала дрібна побутова техніка.

Крім того, чоловік проникав у автомобілі, припарковані на території селища, та крав майно потерпілих.

Усього засуджений вчинив чотири епізоди крадіжок.

Вироком Харківського районного суду Харківської області чоловіка засуджено до ув’язнення на 5 років. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Харківська обласна прокуратура