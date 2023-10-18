Гереги 8 років платили зарплату керівнику колишніх «Епіцентрів» на окупованій Донеччині – «Схеми»

“При цьому “Галактики” під його керівництвом співпрацювали з адміністраціями угруповання “ДНР”, а у 2023 році сам Гальчук став депутатом від провладної російської партії “Єдина Росія” в результаті проведення незаконних виборів на окупованій Донеччині”, – наголошують розслідувачі.

Журналісти із посиланням на зарплатні відомості, які вони отримали з двох непов’язаних між собою джерел у податкових органах України, підкреслюють, що Гальчук продовжив перебувати у штаті українських компаній Герег і після окупації Донбасу, і після 24 лютого 2022 року. “Нова Лінія” та “Епіцентр” регулярно нараховували Геннадію Гальчуку зарплату аж до липня 2022 року.

Так, ТОВ “Нова Лінія 1” з липня 2015-го по кінець вересня 2016 року нарахувала Геннадію Гальчуку 85 790 гривень зарплати.

При цьому ТОВ “Епіцентр К” мав неперервні трудові відносини із Гальчуком із вересня 2013 року по 28 липня 2022 року, за цей період йому нарахували 1 321 968 гривень. Обидві компанії належать подружжю Герег.

Як зазначають “Схеми”, після 2014 року Гальчук публічно комунікував співпрацю із підконтрольними РФ адміністраціями в окупації. Так, у 2019-му разом із так званими міністром промисловості і міністеркою соціальної політики угруповання “ДНР” урочисто відкривав другий гіпермаркет “Галактика” у Донецьку.

“У 2022 році Гальчук очолив “регіональне відділення” всеросійської організації “Деловая Россия”, а в серпні 2023-го отримав посаду у владних органах угруповання “ДНР”. Ватажок угруповання Денис Пушилін включив Гальчука до складу Інвестиційного комітету.

Крім цього, восени 2023 року Гальчук балотувався від провладної російської партії “Єдина Росія” під час псевдовиборів у Макіївці і був оголошений депутатом”, – йдеться у розслідуванні.

Журналісти додають, що Гальчук регулярно приїжджав із окупації на підконтрольну Україні територію.

“Про це свідчать дані із записів про перехід через пропускні пункти на Донеччині, які журналісти дістали через джерела, які мають до них доступ. У 2019 році, наприклад, Гальчук перетинав ці КПП щомісяця, в окремі місяці – по декілька разів”, – йдеться у матеріалі.

Також, за даними НАЗК, у 2016 році Гальчук фінансував партію “За конкретні справи”, яку заснували Олександр та Галина Гереги.

Розслідувачі запитали в Олександра Гереги, чи продовжував він вести бізнес на Донеччині після окупації 2014 року та чому Геннадію Гальчуку нараховували зарплату до липня 2022 року.

Питання Герега, як і письмовий запит, залишив без відповіді. Гальчук на повідомлення не відповів.

Журналісти також надіслали запит в головний офіс “Епіцентру”, але станом на момент виходу матеріалу відповіді не надійшло. // Економічна правда