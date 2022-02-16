Главбух школы, воровавшая зарплаты через интернет-банкинг, получила 1 год тюрьмы

Главный бухгалтер провинциальной школы, в течение года переводила на собственную карту часть учительских зарплат. В общей сложности, женщина похитила более 118 тысяч гривен из зарплатного фонда школы, объяснив это тем, что нуждалась в средствах на лечение. Суд наказал ее 1 годом тюрьмы с лишением права профессиональной деятельности.

Сотрудница школьной бухгалтерии города Калуш попала под суд за злоупотребление служебным положением. Занимая должность главного бухгалтера, она имела доступ ко всем счетам и отчетным документам школы, подавала документы, формировала отчетность и т.п.

В нарушение предписаний должностной инструкции, женщина решила урвать немного от общественных денег, поскольку, как объяснила она позже на суде, нуждалась в средствах на лечение, в связи с 3-ей группой инвалидности.

Используя свою бухгалтерскую электронно-цифровую подпись и систему удаленного управления банковскими счетами «Приватбанк для бизнеса», женщина стала понемногу переводить деньги из общего зарплатного фонда, на собственную карту в этом же банке, начав с периода летних каникул, когда в зарплатах учителей наблюдается максимальная неразбериха.

Пользуясь тем, что вся отчетность была подконтрольна ей, бухгалтер распределяла остаток денег, пытаясь замаскировать нехватку. Учитывая постоянно плавающий размер зарплаты учителей, в связи с различными надбавками, больничными и другими социальными выплатами, до какого-то времени это ей удавалось.

Однако со временем, кражи стали все заметнее. Суммарно, за учебный год главный бухгалтер успела «пощипать» школьный бюджет на 118,6 тысяч гривен, что является значительной суммой.

Представ перед судом по ч.2 ст. 191 (присвоение чужого имущества, путем злоупотребления служебным положением), женщина принесла чистосердечное раскаяние и просила сильно не наказывать ее. Свой поступок она объяснила тем, что нуждалась в деньгах на лечение. Кроме того, она поспешила возместить потерпевшим нанесенный ее махинациями ущерб.

Тем не менее, эксперты Центра пробации оценили вероятность повторного совершения преступления, как среднюю, в результате чего, суд определил ей меру наказания в виде 1 года и 1 месяца лишения свободы с запретом занимать должности, связанные с бухгалтерской деятельностью. // internetua.com