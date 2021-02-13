Горе-родители отправились пьянствовать, оставив четырех маленьких детей без еды и в холоде

В Донецкой области полицейские обнаружили четырех маленьких детей, оставленными родителями в холодном доме одних и без еды.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.

«На днях, около 21:00 в полицию Покровска позвонила женщина, которая сообщила, что четверо несовершеннолетних детей находятся дома без присмотра родителей, плачут и просят есть. На указанный адрес немедленно выехал наряд полиции. Когда полицейский вошли в дом, то застали там четырех голодных маленьких детей 9, 8, 4 лет и 11 месячного младенца. Родителей дома не было, также в доме будо очень холодно и не было никакой пищи для детей», — говорится в сообщении.

Сообщается, что сотрудники полиции отвезли детей в детское отделение местной больницы, где медработники их осмотрели и накормили.

«Утром правоохранители связались с родителями малышей и сообщили, что их детей временно изъято и помещено в больницу. Выяснилось, что родные детей поехали в соседний город, а малышей оставили на кума. Однако после разговора с полицейскими, родители не спешили к малышам, а приехали в полицию около 16:00 в состоянии сильного алкогольного опьянения, что подтверждено медицинским обследованием», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что данная семья состоит на учете в социальной службе, а в прошлом году сотрудники полиции уже привлекали мать к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей.

«На этот раз правоохранители также составили административные протоколы в отношении родителей по ст. 184 «Неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей» Кодекса Украины об административных правонарушениях «, — говорится в сообщении.

Также сотрудники ювенальной превенции сообщили о данном случае службу по делам детей, которая уже будет принимать решение о возможном лишении родителей их родительских прав.