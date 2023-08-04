До 6 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено наркодилера за збут амфетаміну

За підтримання публічного обвинувачення Деснянською окружною прокуратурою міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок 37-річному киянину за фактами незаконного придбання, зберігання та збуту психотропної речовини у великих розмірах на території столиці (ч. 2 ст. 307 КК України).

Прокурором доведено, що обвинувачений будучи раніше судимим за злочини у сфері обігу наркотичних засобів продовжив злочинну діяльність та систематично збував психотропну речовину амфетамін за місцем свого проживання.

В момент чергового збуту психотропної речовини зловмисника було затримано правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК України.

Під час особистого обшуку наркоділка вилучено психотропну речовину «амфетамін» у великих розмірах, а при обшуку його житла вилучено засоби для фасування та зважування психотропних речовин.

Прокурором у суді повністю доведено винуватість особи у пред’явленому обвинуваченні.

Вироком суду чоловіку призначено покарання у виді 6 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому майна.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

Київська міська прокуратура