У Костополі поліцейські розшукали родину та склали на матір адмінпротокол за домашнє насильство відносно малолітньої дитини
Учора, сьомого грудня, у соціальних мережах з’явилось відео, на якому жінка декілька разів штовхає дитину в сніг. «Прогулянку» зафільмувала небайдужа жителька Костополя та повідомила у поліцію.
Ювенальна поліцейська одразу впізнала перехожих, адже вони раніше неодноразово потрапляли у поле зору поліцейських та соціальних служб.
Відомо, що жінка виховує трьох малолітніх дітей: віком від 4-х до 8-ми років.
На відео вона із наймолодшим сином та співмешканцем ішла забирати старших із освітнього спецзакладу.
Правоохоронцям жінка пояснила, що дитину вона не била — вони так бавились. І запевнила, що у них все добре.
Інспектори ювенальної превенції склали на 31-річну матір адміністративний протокол за вчинення домашнього насильства відносно дитини. Із родиною спілкуватимуться відповідні компетентні органи, зокрема і служба у справах дітей.
Відділ комунікації поліції Рівненської областіTweet