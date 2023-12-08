У Костополі поліцейські розшукали родину та склали на матір адмінпротокол за домашнє насильство відносно малолітньої дитини

Учора, сьомого грудня, у соціальних мережах з’явилось відео, на якому жінка декілька разів штовхає дитину в сніг. «Прогулянку» зафільмувала небайдужа жителька Костополя та повідомила у поліцію.

Ювенальна поліцейська одразу впізнала перехожих, адже вони раніше неодноразово потрапляли у поле зору поліцейських та соціальних служб.

Відомо, що жінка виховує трьох малолітніх дітей: віком від 4-х до 8-ми років.

На відео вона із наймолодшим сином та співмешканцем ішла забирати старших із освітнього спецзакладу.

Правоохоронцям жінка пояснила, що дитину вона не била — вони так бавились. І запевнила, що у них все добре.

Інспектори ювенальної превенції склали на 31-річну матір адміністративний протокол за вчинення домашнього насильства відносно дитини. Із родиною спілкуватимуться відповідні компетентні органи, зокрема і служба у справах дітей.

Відділ комунікації поліції Рівненської області