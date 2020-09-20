Гражданин Ирана за 3000 долларов хотел незаконно попасть в Украину

Подкупить пограничников иностранец пытался в аэропорту «Борисполь».

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Во время мер контроля пассажиров, прибывших из Еревана, пограничники доказали гражданину Ирана ограничения въезда в Украину, которые действуют в отношении иностранцев.

Однако мужчина, который следовал еще со своими двумя товарищами, попытался предоставить пограничнику 3000 долларов неправомерной выгоды за пересмотр решения об отказе в пропуске через государственную границу и содействие в беспрепятственном въезде на территорию Украины. Мужчина рассказал, что, якобы, едет в Украину с целью трудоустройства.

«Пограничники от взятки отказались, зато сообщили компетентным органом. Сотрудниками ГО внутренней и собственной безопасности «Центр» Госпогранслужбы правонарушения задокументированы и направлены уведомления в Нацполицию по ч.1 ст. 369 УК Украины», — сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Отмечено, что иностранцу запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года.