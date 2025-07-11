Група інвалідності за 6000 доларів – на Хмельниччині викрито лікаря-хабарника

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури повідомлено про підозру лікарю у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, травматолог вимагав 6 тис. доларів США неправомірної вигоди за вплив на членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи для встановлення ІІІ групи інвалідності терміном на один рік.

Правоохоронці затримали медика після отримання коштів.

За результатами проведених обшуків вилучено грошових коштів на суму близько 5,5 млн грн.

Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУНП в Хмельницькій області, оперативний супровід – Управлінням Служби безпеки України у Хмельницькій області та Управлінням стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ДСР НП України.

Санкція ч. 3 ст. 369-2 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури