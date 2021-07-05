Група осіб обманом вербувала українців для незаконної роботи за кордоном

Зловмисники підшукували громадян за допомогою оголошень про працевлаштування кур’єром-експедитором. Натомість переправляли українців до Російської Федерації, де змушували їх працювати наркоділерами. Фігурантам загрожує до п’ятнадцяти років в’язниці.

Нагадаємо, що слідчі столичного главку поліції спільно з працівниками управління міграційної поліції, Головного центру оперативного документування та оперативно-технічних заходів Державної прикордонної служби України задокументували незаконну діяльність злочинної групи, яка протягом 2015-2016 років вербувала мешканців Дніпропетровської, Харківської та Миколаївської областей для роботи за кордоном. До складу групи, яка діяла на території міста Києва, входило четверо чоловіків, 1973, 1976, 1980 та 1985 років народження.

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління поліції Києва Максим Лисюк розповів, що, аби заманити жертв, зловмисники розміщували в мережі Інтернет оголошення щодо вакансій на роботу кур’єра-експедитора:

«Спільники організували псевдоофіси, де зустрічали людей, які погоджувались працювати за кордоном. Деяким зловмисники купляли квитки на потяг до столиці, а потім переправляли українців на територію Російської Федерації, де інші «роботодавці» втягували їх у розповсюдження наркотиків. У результаті наші громадяни потрапляли у поле зору місцевих правоохоронців, а відтак відбувають там покарання. У ході досудового розслідування ми довели причетність фігурантів ще до 10 епізодів аналогічної злочинної діяльності».

Правопорушникам повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування завершено та матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом скеровано до Солом’янського районного суду для визначення покарання. Зловмисникам загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Києва