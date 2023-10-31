Запропонував роботу, а натомість ошукав: у Києві судитимуть шахрая

Чоловік у соціальній мережі пообіцяв незнайомцю роботу водія. Після того, як потерпілий переслав порушнику гроші нібито для оформлення документів, зловмисник перестав виходити з ним на зв’язок. За вчинення шахрайських дій уродженцю Київщини загрожує до трьох років в’язниці.

До поліції Києва надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що його ошукав невідомий чоловік, з яким він домовлявся про працевлаштування. Заявник розповів, що знайшов псевдороботодавця через оголошення в телеграм-каналі. Заробітна плата та умови роботи були привабливими.

На одному з етапів працевлаштування незнайомець попросив потерпілого скинути копії паспорта, а також 6 600 гривень для оформлення необхідних страховок та перепустки. Після отримання грошей «роботодавець» перестав відповідати на дзвінки.

Правоохоронці провели низку розшукових та слідчих заходів і встановили, що до злочину причетний 26-річний уродженець Київської області, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайства. Крім цього, він є фігурантом аналогічних кримінальних проваджень, які розслідують слідчі Святошинського управління поліції.

Зібравши доказову базу слідчі Дніпровського управління поліції, під процесуальним керівництвом Дніпровського окружної прокуратури м. Києва повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене повторно.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду для розгляду справи по суті. Фігуранту загрожує до трьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва