Групі осіб повідомили про підозру у завданні збитків банку на ₴181 млн.

Директори підприємств та оцінювач нерухомого майна оформили кредит у банківській установі на придбання земельних ділянок, оціночна вартість яких була завищена у 10 разів. Після отримання грошей зловмисники ліквідували підприємства, не виконавши перед банком боргові зобов’язання.

Слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України, за оперативного супроводження працівників Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру директорам товариств з обмежувальною відповідальністю та оцінювачу нерухомого майна, які привласнили понад 181 мільйон гривень кредитно-фінансової установи.

Фігурант – власник земельних ділянок, залучив до протиправної діяльності керівників кількох підприємств, які нібито планували придбати його ділянки для подальшого розвитку аграрного бізнесу. Також серед спільників був оцінювач нерухомого майна.

Керівники ТОВ взяли кредит у банку на купівлю земельних ділянок, що передавалися під заставу як забезпечення по виданому кредиту. Окрім того, у звітах про експертно-грошову оцінку вартість майна було умисно завищене у понад 10 разів. Це стало підставою для банку видати багатомільйонний кредит.

Керівники товариств-позичальників достеменно знали про фінансову неспроможність підприємств виконати зобов’язання за кредитними договорами. Після отримання коштів від фінансової установи у сумі понад 181 мільйон гривень, фігуранти відразу ж перерахували гроші на рахунок товариства власника земельних ділянок. Після чого, не виконавши боргові зобов’язання, директори-позичальники ліквідували ці товариства. Як наслідок — кредитні кошти не були повернуті банку.

26 листопада слідчі вручили фігурантам злочинної схеми повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Наразі досудове розслідування триває. Слідчі Нацполіції проводять подальші процесуальні заходи для встановлення усіх фігурантів, причетних до заволодіння коштами банківської установи.

Управління комунікації Національної поліції України

(за матеріалами Головного слідчого управління)