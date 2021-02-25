Групу осіб викрито на привласненні майже ₴11,5 млн. під час будівництва казарм у Маріуполі

Засновникові приватного підприємства та двом директорам товариств повідомлено про підозру. Їм може загрожувати до 12-ти років позбавлення волі.

«Схему» привласнення коштів та осіб, причетних до її організації, викрили оперативники управління стратегічних розслідувань у Донецькій області Національної поліції спільно з колегами-правоохоронцями.

За даними слідства, троє підприємців за договором підряду здійснювали будівництво казарм поліпшеного планування у м. Маріуполь. Для привласнення коштів вони розробили злочинну «схему»: до офіційних документів зловмисники вносили недостовірні відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт під час будівництва. На підставі цих документів на рахунки комерційних структур були перераховані бюджетні кошти за роботи, які фактично не були виконані. Внаслідок чого завдано збитків на суму понад 11,4 млн гривень.

На підставі отриманих в ході слідчо-оперативних заходів доказів правоохоронці повідомили про підозру засновникові приватного підприємства та директорам двох товариств.

Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Треба зазначити, що це не перший випадок привласнення ними коштів під час будівництва казарм. Наприкінці грудня минулого року цим особам в іншому кримінальному провадженні було повідомлено про підозру у привласненні понад трьох мільйонів гривень під час будівництва казарм у м. Бахмут. Окрім того, 5 січня 2020 року, про підозру було повідомлено і екскерівникові одного з теруправлінь Міністерства оборони.

Досудове розслідування здійснюють слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Краматорськ, під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України