«Хабар через паркан»: справу нардепки Марченко передано до суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура 13 грудня скерувала до суду обвинувальний акт стосовно народної депутатки Людмили Марченко та її помічниці, яких викрили в отриманні 11,3 тисячі доларів за перетин кордону.

Про це повідомляє САП.

В повідомленні антикорупційників не названо прізвища, але обставини справи вказують на Марченко та її помічницю Анастасію Колесник.

У межах досудового розслідування було встановлено, що депутат спільно зі своєю помічницею за грошову винагороду обіцяла громадянам забезпечити прийняття уповноваженим особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до Інформаційної системи “Шлях”.

Слідством встановлено два епізоди протиправної діяльності нардепа та її помічниці. Перший епізод – отримання від громадянина за безперешкодний перетин кордону неправомірної вигоди у розмірі 6 тис. дол. США. Другий – отримання 5300 дол. США.

Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від двох тисяч до п’яти тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34000 до 93500 грн –ред.) або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Що передувало: В кінці жовтня Спеціалізована антикорупційна прокуратура В кінці жовтня Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила слідство у справі щодо отримання народним депутатом Людмилою Марченко та її помічницею 11,3 тисячі доларів США за перетин кордону.

Передісторія:

11 липня 2023 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили пропідозру депутатці Верховної Ради з фракції “Слуга народу” Людмилі Марченко та її помічниці. Жінок звинуватили в тому, що за хабар вони допомагали чоловіку незаконно виїхати за кордон.

НАБУ оприлюднило частину доказів, зокрема розмови фігурантів, де обговорюються деталі махінації. На відео зафіксовано також момент передачі грошей помічницею нардепці та як Марченко намагалась позбутися речових доказів, викинувши долари за паркан свого обійстя.

Марченковиключили з партії “Слуга народу”.

26 липня УП писала, що запобіжний захід стосовно підозрюваної в отриманні хабара Марченко не обирався, вона, вагітна, перебувала у медзакладі.

Стосовно іншої фігурантки справи – помічниці нардепки Анастасії Колесник – Вищий антикорупційний суд визначив запобіжний захід у вигляді застави в 53 680 гривень. Цю заставу було внесено.

УП