Хабар за непритягнення до відповідальності – судитимуть інспектора Управління Держпраці в Чернівецькій області

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно головного інспектора Управління Держпраці в Чернівецькій області за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 КК України).

За даними слідства, під час перевірки закладу з надання послуг харчування в Новоселицькому районі інспектор виявив порушення трудового законодавства, яке полягало у використанні праці неоформлених працівників. За непритягнення фізичної особи-підприємця до відповідальності та невжиття заходів держаного нагляду інспектор одержав від нього 15 тис грн неправомірної вигоди.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Чернівецької обласної прокуратури