Хабар за побачення з ув’язненим — повідомлено про підозру працівнику Арбузинської виправної колонії

Слідчі ТУ ДБР у м. Миколаєві повідомили про підозру інспектору кімнати побачень Державної установи «Арбузинська виправна колонія № 83».

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи держустанови організували на постійній основі «побори» з осіб, які утримуються в колонії, отримуючи від їх родичів та друзів грошові кошти за:

покращення умов відбування покарання;

отримання засудженими посилок;

організацію короткострокових та довгострокових побачень;

умовно-дострокове звільнення.

Так, 26 січня 2021 року інспектору кімнати побачень повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України), яку він отримав за надання засудженому дозволу на короткострокове побачення з його знайомою.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, 5 січня 2021 року були затримані ще двоє посадовців вказаної виправної колонії, а саме в.о. начальника та оперуповноважений оперативного відділу, а вже наступного дня їм повідомили про підозру.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Миколаївська обласна прокуратура, оперативний супровід — УСР в Миколаївській області ДСР Нацполіції.

ДБР