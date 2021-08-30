Хабар за вирішення питання щодо укладення договору — судитимуть депутата райради

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури завершено розслідування у кримінальному провадженні стосовно депутата однієї із районних рад Миколаївської області у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, або пропозиція чи обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди).

Слідством встановлено, що депутат одержав 16,5 тис грн неправомірної вигоди від директора одного з підприємств за вплив на одного з сільських голів та начальника відділу освіти сільської ради стосовно укладення договору підряду між відділом освіти сільської ради та вказаним підприємством на виконання робіт з поточного ремонту дитячого садка на суму 110 000 грн, що становить 15 % від суми укладання договору.

28 серпня 2021 року обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті

Миколаївська обласна прокуратура