Хакера підозрюють у збуті баз персональних даних півмільйона клієнтів комерційних установ

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру особі у несанкціонованому збуті інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (ст. 361-2 КК України).

За даними слідства, мешканець Київської області на спеціалізованих хакерських форумах за 300-400 доларів США збував персональні дані громадян.

Бази даних налічували інформацію стосовно півмільйона осіб-клієнтів комерційних установ України. Зокрема це відомості щодо дати народження, прізвища, ім’я та по батькові громадян, серій та номерів паспортів, індивідуальних податкових номерів платників податків та номерів телефонів.

Наразі бази персональних даних вилучено з незаконного обігу. Облікові записи, які використовувались для злочинної діяльності, заблоковано.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора