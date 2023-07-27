Харківʼянина, який корегував російські удари по рідному місту, ув’язнили на 8 років

Київський районний суд міста Харкова визнав місцевого жителя винним у передачі інформації про місцезнаходження Збройних сил України і випрвавдуванні російської агресії.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 19 липня.

25 березня 2022 року обвинувачений по мобільному телефону спілкувався із невстановленою особою, якій повідомив, що поблизу АТ «Українські енергетичні системи» та інших обʼєктів у Харкові розміщуються сили та засоби ЗСУ і дав цю інформацію привʼязкою до назв вулиць.

Наступного дня вранці цей чоловік зателефонував своєму знайомому і повідомив, що напередодні з ним по спецзвʼязку сконтактував представник Росії, якому він розповів про позиції українських військових у місті.

Одразу після цього обвинувачений ще подзвонив знайомій жінці і також розповів, що напередодні співробітник ФСБ РФ цікавився у нього розташуванням військовослужбовців та військової техніки ЗСУ в Харкові і він таку інформацію передав з метою їх точкового знищення. У співрозмовниці він запитав про місця обстрілів у Харкові, зокрема чи були обстріли поблизу заводу «Турбоатом».

Також в обох телефонних розмовах обвинувачений називав правомірною та виправдовував збройну агресію РФ проти України, що призвела до часткової окупації деяких регіонів України, зокрема, міста Токмак Запорізької області, а також висловлював свою позицію щодо глорифікації окупантів.

У судовому засіданні чоловік вину не визнав. Наполягав, що ні з ким із Росії телефоном не спілкувався і не повідомляв інформацію, якої не мав. Він підтвердив, що зідзвонювався зі знайомими, однак заперечував, що підтримував дії окупантів.

Проте суд вважає, що вина громадянина повністю підтверджується доказами.

Чоловік, з яким спілкувався обвинувачений, передав аудіозапис розмови слідчим. Пояснив, що раніше вони разом працювали на заводі «Енергоатом».

Запис другої розмови був на телефоні обвинуваченого, який добровільно видав його правоохоронцям. Із аудіозаписів вбачається, що чоловік вільно спілкується, без будь-якого тиску або підказок чи уточнень сторонніх осіб.

У суді показання дала рідною сестра обвинуваченого, яка розповіла, що брат мав травму голови і при вживанні алкоголю втрачав орієнтацію.

Обставиною, що обтяжує покарання, суд визнав скоєння злочину в стані алкогольного спʼяніння,

За висновком психіатричного експерта, обвинувачений страждає від алкогольної залежності. У березні минулого року він також мав ознаки цього хронічного психічного захворювання та перебував у стані гострої неускладненої алкогольної інтоксикації, але міг усвідомлювати свої дії та керувати ними

Чоловік народився у Харкові, не одружений, працював слюсарем-збірником на ДК «УкрОборонПром» АТ «ФЕД». Д кримінальної відповідальності притягується вперше.

Суд призначив 8 років тюремного покарання.