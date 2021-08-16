Харківський податківець вимагав хабар у підприємця, погрожуючи великим штрафом

Слідчі Теруправління Державного бюро розслідувань Полтави повідомили про підозру головному державному ревізору—інспектору одного із відділів Державної податкової служби у Харківській області, який вимагав хабар від підприємця.

У травні 2021 року податківець почав погрожувати одному з місцевих ФОПів, який спеціалізується на пошитті одягу, що під час перевірки його діяльності виявить суттєві порушення податкового законодавства.

Посадовець припускав, що це призведе до сплати штрафу в розмірі не менше 140 тис. гривень. Втім він обіцяв обмежитись штрафом лише у 18 тис. гривень, якщо підприємець заплатить за цю «послугу» 2,5 тис. дол. США.

Усі дії податківця, у тому числі вимога хабаря, зафіксована слідчими ДБР.

Податківець підозрюється у проханні службовою особою надати неправомірну вигоду для себе за вчинення в інтересах третьої особи дій з використанням наданої їй влади та службового становища (ч. 1 ст. 368 ККУ).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 4 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура, оперативний супровід — СБУ.

ДБР